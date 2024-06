La banda della Giulietta, tre spaccate in poche ore

Una notte criminale. Una banda a bordo di una Giulietta bianca. Nel mirino tre negozi di telefonia prima a Fidene, poi al Pigneto e infine a Torpignattara, dove i ladri sono stati trovati a caricare smartphone e altra refurtiva a bordo dell'Alfa Romeo.

Sono stati gli agenti del commissariato Porta Maggiore a ricevere una richiesta d'intervento per un furto in atto al negozio Vodafone di via di Torpignattara intorno alle 4:00 della notte fra il 3 e 4 giugno. Una volta sul posto la volante si è trovata davanti un'auto con cofano e sportelli aperti e tre uomini - vestiti di scuro e volto coperto - che stavano caricando sulla Giulietta la merce dall'esercizio commerciale, dove i ladri avevano prima tagliato la serranda e poi spaccato la vetrata d'ingresso.

Alla vista della volante due dei ladri sono saliti in auto e sono scappati a tutta velocità mentre un terzo complice si è dato alla fuga a piedi su via Ciro da Urbino. Inseguita la Giulietta da un poliziotto, il collega si è invece lanciato all'inseguimento del ladro riuscendo a raggiungerlo in via Gabri Serbelloni.

Oramai braccato, il malvivente ha quindi colpito il poliziotto che lo ha poi bloccato e ammanettato non senza difficoltà. Scappata l'Alfa Romeo dopo aver preso la via Appia Nuova in direzione Ciampino, il ladro è stato poi portato negli uffici di polizia. Identificato in un cittadino bosniaco di 38 anni, domiciliato al campo rom di via Salviati a Tor Sapienza, è stato poi arrestato e messo a disposizione della magistratura con le accuse di rapina in concorso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'agente è stato invece medicato e dimesso dall'ospedale Vannini.

Ancora ricercati i complici, la banda prima di entrare in azione a Torpignattara aveva tentato altri due spaccate. Una a Fidene e la seconda sulla via Prenestina, al negozio Sinergy in zona Pigneto. In entrambi i casi dopo aver spaccato la serranda sono però scappati a mani vuote.