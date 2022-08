La banda sorpresa a rubare dalle auto in sosta

Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso i tre cileni arrestati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma San Pietro. Transitando in via Francesco Negri, i carabinieri hanno notato uno dei tre che attendeva, con ruolo di vedetta a bordo della propria autovettura in sosta lungo la carreggiata, mentre i due connazionali, si erano introdotti all’interno di due autovetture regolarmente parcheggiate dopo averne infranto i vetri dei deflettori sinistri, utilizzando dei cacciaviti.

I carabinieri li hanno immediatamente bloccati e subito dopo recuperato quanto asportato dai mezzi: un paio di occhiali da sole, una macchina fotografica e un coltello da caccia.

Gli arrestati, di 31, 33 e 38 anni, sono stati poi condotti presso le aule di piazzale Clodio dove al termine del rito direttissimo gli arresti sono stati convalidati.