Boom di negozi cinesi saccheggiati a Roma. L'ipotesi di una banda prende corpo

A Roma c'è una banda che saccheggia e devasta i negozi cinesi che sono nel quadrante sud e sud ovest della città. Tra Monteverde e la zona di Mezzocammino, diversi sono in furti o i tentati colpi andati in scena nell'ultimo periodo. Sul caso indagano i carabinieri e al momento non è escluso che ci sia un'unica regia. Lo scorso sedici maggio, a Monteverde, c'è stato un incendio in un negozio cinese di casalinghi.

Tentato furto e incendio a Monteverde

Le fiamme scoppiate nel locale avevano fatto pensare a un corto circuito. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, però, racconterebbero un'altra storia. Nel video girato poco dopo l'una di notte, si vede un uomo - in compagnia di un complice che lo attende davanti al negozio - entrare da sotto la serranda rialzare e cercare soldi nella cassa.

Non avendo trovato nulla, la persona sospetta con il volto travisato da passamontagna, si vede che armeggia dove ci sono gli accendini. Poco dopo le immagini vengono offuscate da un bagliore e scoppia il rogo nel locale. Secondo i titolari del negozio, l'incendio sarebbe scoppiato quindi a causa di un furto fallito, una conseguenza per lo smacco subito. Il filmato e la denuncia è stata presentata ai carabinieri di Gianicolense.

Il colpo grosso a Mezzocammino

Nella notte, invece, nella zona di Mezzocammino i ladri sono riusciti a colpire. Vittime i titolari del One Store che si trova in via Aurelio Galleppini. Il locale già in passato, per ben tre volte in tre mesi, è stato bersaglio dei malviventi. "Siamo disperati, questo è un grido di allarme. Non ricordo più neanche quante volte ci hanno rubato nel giro di 5 mesi. - racconta la proprietaria - Questa volta abbiamo montato anche l'allarme, ma i ladri sono entrati di nuovo".

La tecnica usata è di quelle strutturate. Con la campana per la raccolta del vetro hanno bloccato la strada, poi hanno sfondato la vetrina e rubato quello che potevano. "La sera non riusciamo più a dormire tranquilli in questa zona, aiutatemi per favore", l'appello. E nelle comunità cinese il sentore che ci sia una banda che ripulisce i loro negozi è alta: "Molti hanno subito furti e non denunciano perché tanto non cambia niente".