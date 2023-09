La banda della serranda è scatenata. Sei esercizi commerciali colpiti nella notte. L'allarme dei residenti

Almeno sei negozi danneggiati tra furti e tentativi non andati a buon fine dalla banda della serranda. Nella notte tra domenica e lunedì, infatti, tante sono state le segnalazioni delle vittime e dei residenti. Violazioni commesse tutte nello spazio di poche ore. La metodologia sempre la stessa: la saracinesca forzata e in alcuni casi anche alzata.

Le segnalazioni sono giunte da via Val Maggia, via Val Padana, via Val di Sangro e via Conca d'Oro. Nel mirino della banda un bar, una tintoria un autolavaggio, una macelleria e due negozi. Diversi i residenti che, saputa la notizia, hanno diffuso le foto sul gruppo Facebook degli 'Amici di Conca d'Oro', un modo anche per alzare la guardia e il livello di sentinelle di quartiere: "La maggior parte degli scassi è avvenuta rompendo il marmo del gradino di ingresso degli esercizi", sottolinea una delle vittime a RomaToday.

Secondo qualcuno, che invoca più uomini e donne delle forze dell'ordine, ci sarebbe "una regia ben organizzata, da troppo tempo in questo quartiere", scrive Gea che sottolinea come i ladri "abbiano colpito indisturbati". Stesso pensiero per Salvatore: "Non c'è nessun controllo del territorio".