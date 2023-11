La banda del pit stop che cannibalizza le auto di Roma sud est

Tutto in pochi secondi. Alzano le auto con i crick, svitano i bulloni delle quattro ruote, sfilano i pneumatici e le rubano con una velocità da far invidia ai meccanici della Formula 1. A Roma, soprattutto nel quadrante sud est della città, stanno andando in scena una serie di furti commessi a poco tempo di distanza l'uno dell'altro d che hanno fatto scattare l'allarme tra i residenti. Qualcuno già ha etichettato il gruppo come la banda del pit stop.

Un appellativo in voga per chi commette furti simili, come già accaduto quest'anno nella zona nord della Capitale. L'ultima segnalazione in ordine di tempo giunta alla nostra redazione è quella di una residente di via Guido Ascoli. Lì, in poche sere, i ladri hanno lasciato senza pneumatici almeno sei auto. Ma i residenti del quartiere Fonte Luarentina, a loro dire, denunciano furti già da tempo.

Sembrerebbe infatti che il quartiere, ormai da mesi, sia teatro di numerosi furti di parti di auto, in particolare, molto gettonate risultano essere le ruote delle Smart, anche se a due Fiat Punto, nelle ultime 24 ore, sono state sottratte le ruote e i fanali. Il Comitato di Quartiere ha più volte prodotto richieste alla polizia locale per l'installazione di telecamere di sorveglianza, ma purtroppo non ha avuto successo.

Secondo i residenti le forze dell'ordine sono "consapevoli del problema, date le denunce", ma si "limiterebbero a effettuare pochi pattugliamenti in orario prettamente diurno, del tutto insufficienti a fungere da deterrente". Gli ultimai furti sono avvenuti nel parcheggio di via Guido Ascoli, illuminato, e in piena fascia serale, tra le 20:30 e le 22, quando ancora si può vedere gente in giro per la strada.

"Così aumenta il senso di insicurezza del quartiere. Non sappiamo se questi individui possano essere pericolosi, ma la loro sicurezza nell'agire non solo a tarda notte fa presagire che siano in grado di reagire in maniera violenta se colti sul fatto da un semplice cittadino. - sottolineano i residenti a RomaToday - Aspettiamo che le Istituzioni, ormai più che consce del problema, si palesino e attuino interventi atti a mitigare questo fenomeno. Nel frattempo speriamo domani di ritrovare la macchina intera".

Di recente segnalazioni di furti simili sono arrivate anche da Tor Bella Monaca, Casal Monastero e Tor Sapienza. Colpi in serie con decine di auto lasciate senza ruote.

