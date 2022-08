La banda del pit stop dell'Appio Latino, rubano gli pneumatici e li caricano in auto

Dopo aver ricevuto varie denunce per furti di pneumatici, gli investigatori del commissariato Appio hanno esaminato le telecamere di videosorveglianza della zona individuando i possibili autori dei reati e la macchina usata per commettere gli stessi.

A quel punto hanno organizzato un servizio di appostamento durante la notte e, verso le 04.30, hanno intercettato il veicolo, con a bordo 2 persone e l’hanno visto accostarsi ad un’auto come quelle prese precedentemente di mira: gli uomini sono quindi scesi, hanno smontato i bulloni dei 4 pneumatici e li hanno caricati nel loro portabagagli prima di ripartire.

I poliziotti, con l’ausilio di una volante, hanno seguito con discrezione e senza farsi notare la berlina tedesca fino a quando non si è fermata accanto ad altre autovetture in sosta: a quel punto, gli agenti in divisa ed in borghese sono intervenuti arrestando i 2 uomini, gravemente indiziati di furto aggravato in concorso.

Nel portabagagli della macchina a bordo della quale stavano viaggiando sono stati ritrovati gli pneumatici caricati poco prima, in seguito restituiti al legittimo proprietario. L’arresto di entrambi è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari che ha inoltre per loro disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.