Banda del buco saccheggia negozio di ottica: bottino da 40.000 euro 

Un buco nel pavimento e una quantità enorme di occhiali mancanti. Apertura con sorpresa per un negozio di ottica di via Oderisi da Gubbio. Il proprietario si è infatti ritrovato di fronte allo scenario di un furto messo in atto, evidentemente, nel corso della notte.

Sì perché i ladri hanno scavato un buco a partire dal garage sottostante. Un foro che gli ha permesso di entrare nel punto vendita e di saccheggiare poi indisturbati il negozio. Importante il bottino del colpo: secondo una prima stima del proprietario riferita alle forze dell'ordine mancherebbero occhiali per 40.000 euro.

Sul posto sono intervenute le volanti e pattuglie della polizia scientifica che hanno svolto i rilievi del caso. A indagare gli agenti del commissariato San Paolo.