La banda che arriva da Napoli per truffare gli anziani a Roma: 17 le vittime

Arrivavano da Napoli con la auto a noleggio affittate con utente fittizie. Poi una volta individuata la vittima mettevano in atto la truffa del "falso nipote", fingendo l'arresto e anche un debito del parente inventato e così ingannavano anziani. Tante le vittime, almeno 17 quelle accertate dalla polizia di Stato e dalla procura di Roma in due anni, in diversi quartieri di Roma, da Acilia, al Quadraro passando per i Castelli Romani.

Autori dei colpi tre uomini, tutti di origini campane, ora gravemente indiziati dei "reati di sostituzione di persona, furto in abitazione e truffa". Un gruppo che, secondo gli inquirenti, fa del raggiro la loro unica fonte di guadagno.

L'indagine è iniziata dalla denuncia presentata da una anziana di 79 anni. La donna ha raccontato ai poliziotti che la modalità con cui era stata truffata era quella della telefonata del finto nipote in difficoltà che aveva bisogno di un'ingente somma di denaro. Quasi cinquemila euro per onorare un presunto debito. Dopo quelle chiamata aveva fatto seguito quella di un uomo che si era spacciato come "direttore" delle poste che chiedeva alla signora di mandare il marito presso l'ufficio postale per ritirare due raccomandate.

È a questo punto che è scattata la seconda fase del colpo. Durante l'assenza del marito, il finto nipote ha contattato la vittima anziana chiedendole di preparare il denaro ed eventualmente l'oro che aveva in casa. Quindi, di nuovo, fantomatico direttore l'aveva avvisata che sarebbe a breve arrivato, presso la sua abitazione, un corriere incaricato dallo stesso del ritiro della merce. A quel punto il complice, il falso corriere, si è fatto consegnare diversi monili in oro, 450 euro in contanti e una tessera bancomat con relativo codice pin, con cui il complice aveva prelevato 150 euro in maniera fraudolenta.

La denuncia della donna, però, ha fatto scattare le indagini e grazie alla disamina delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza presenti presso i vari istituti di credito coinvolti, nonché alle dichiarazioni rese dalle vittime in sede di denuncia e alla geo localizzazione delle utenze telefoniche utilizzate dai sospettati, è stato possibile risalire ai presunti autori delle truffe.

La procura, alla luce di detti elementi di prova, ha chiesto al gip l'emissione di una misura cautelare nei confronti degli indagati. È stata così emessa la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per uno dei complici e degli arresti domiciliari per gli altri due.