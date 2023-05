Elettrodomestici rubati e camionisti complici: furti per un milione di euro

Avevano messo in piedi un sistema che aveva fruttato un milione di euro. Dai centri di logistica intercettavano i camion carichi di elettrodomestici, si incontravano in luoghi sicuri di Roma - come la zona della stazione Tiburtina, o della provincia, come Pomezia, Albano e Fiano Romano - con gli autisti ingaggiati e pagati 2300 euro a settimana. Quindi caricavano sui propri furgoni la merce da rubare e la rivendevano poco sotto i prezzi di mercato attraverso canali alternativi.

Un modus operandi che ha permesso alla banda di portare a termine almeno 12 colpi a settimana tra il mese di gennaio e quello di aprile 2023. Furti denunciati dai magazzini che dovevano consegnare le merci nei negozi di Roma e che hanno fatto subito venire un sospetto a chi ha poi indagato: una regia comune, come poi emerso.

In otto finiscono nei guai

A sgominare l'organizzazione sono stati gli investigatori della guardia di finanza di Velletri che si sono avvalsi anche dei droni che hanno seguito i camion sospetti anche di notte, dall'altro.

Sono otto, complessivamente, le persone finora colpite da misure cautelari personali. Per tre di loro è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare in carcere, quattro sono agli arresti domiciliari, uno è gravato da obbligo di dimora. L'accusa per tutti è di associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato.

Le indagini

È stato riscontrato che i componenti della banda si sarebbero accordati con alcuni autotrasportatori ai quali avrebbero indicato luogo dell'incontro, orari e modalità di esecuzione del furto. Il tutto in cambio di un compenso in denaro che, a settimana, copriva di fatto l'intero stipendio che i camionisti percepiscono in un mese di lavoro regolare.

Durante l'ultimo furto, però, i finanzieri hanno effettuato il loro blitz traendo in arresto, quindi in flagranza di reato, tre uomini di nazionalità rumena, che stavano rubando merce per un valore stimato di circa 20.000 di euro. I prodotti elettronici, poi sequestrati, sono stati rimessi subito nella disponibilità del legittimo proprietario.

A supporto degli investigatori anche la preziosa attività dei militari del centro aviazione della guardia di finanza che, tramite l'ausilio di droni, hanno monitorato gli obiettivi - anche di notte, in maniera continuativa e a distanza - permettendo la massima discrezione ed efficacia nell’attività di osservazione e indirizzo dei militari operanti sul territorio.