Banda del buco all'ufficio tecnico del municipio, rovistato l'archivio

Mistero all'ufficio tecnico del X municipio ad Ostia dove ignoti si sono introdotti attraverso un buco nei locali dove sono archiviati numerosi documenti. Un foro che non è passato inosservato ai dipendenti dell'ufficio del litorale romano che hanno quindi denunciato l'accaduto alla polizia.

La scoperta intorno alle 6:30 di mercoledì 29 settembre negli uffici che si trovano in via Antonio Cozza 7, in un'ala dell'ex colonia Vittorio Emanuele II. Il buco è stato praticato in uno degli scantinati dell'ufficio da cui ignoti si sono poi introdotti nelle altre stanze dove hanno rovistato in alcuni archivi, dal quale resta da accertare se siano state rubate delle pratiche. Nei locali sono infatti contenuti alcuni documenti delicati in materia di urbanistica e patrimonio.

Un vero e proprio mistero sul quale indagano gli investigatori del distretto Lido intervenuti in via Cozza con la polizia scientifica. In attesa di comprendere se e cosa sia stato trafugato, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.