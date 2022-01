Banda del buco al distributore all'ingrosso, ladri in fuga con alcolici e bibite

Mazzetta e scalpello hanno praticato un foro su uno dei muri del magazzino. Così la banda del buco è entrata all'opera in un'azienda che si occupa della distribuzione all'ingrosso di bevande e alcolici. Nel mirino dei ladri Eurodrink92, a Nettuno.

Il colpo si è consumato la notte di mercoledì scorso quando ignoti sono riusciti ad aprirsi un varco nella struttura che si trova in via della Campana. Favoriti dalle tenebre i ladri dopo aver aperto il buco con degli attrezzi da lavoro, hanno quindi rubato bibite, bottiglie di alcolici e liquori per un valore ancora da quantificare. Poi la fuga presumibilmente a bordo di un furgone.

Ad impedire che la banda potesse ripulire la storica attività di vendita e distribuzione di bevande del comune tridentino l'allarme anti intrusione del magazzino che ha permesso ai carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Anzio di arrivare sul posto nel volgere di breve, mettendo in fuga i predoni prima che potessero finire del tutto il lavoro.

Raccolta la denuncia, sul furto indagano i carabinieri della compagnia di Anzio. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle immagini delle videocamere acquisite dai militari della compagnia neroniana.