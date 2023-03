Banda del buco in gioielleria: bottino da 70mila euro. Il foro dall'albergo in ristrutturazione

Ancora un colpo grosso della banda del buco e sempre in una gioielleria. Dopo il furto da manuale messo a segno lo scorso 29 gennaio a Prati, nel mirino dei ladri è finita un'altra oreficeria in zona Termini-Esquilino. Come due mesi fa i malviventi sono entrati nei locali dopo aver praticato un foro sul pavimento di un albergo. Ma se in via Candia i malviventi avevano affittato una stanza in un bed & breakfast questa volta sono entrati sempre da una struttura ricettiva, un albergo, però in ristrutturazione.



A chiamare la polizia è stato il titolare dell'oreficeria/gioielleria che si trova al civico 55 di via Gioberto alle 10:00 di domenica mattina. Un furto consumato, questa la nota diramata alla centrale operativa. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato Esquilino di polizia e le volanti.

Una volta all'Esquilino gli investigatori hanno accertato il modus operandi della banda del buco. Entrati nell'hotel in ristrutturazione che ha accesso da via Principe Amedeo i ladri hanno praticato un foro sul pavimento. Poi si sono calati con una corda nella gioielleria sottostante. Una volta nei locali hanno svaligiato le vetrine. Poi sono risaliti dal buco praticato sul soffitto del negozio con oro e gioielli per un valore di oltre 70mila euro.

Domenica mattina l'amara sorpresa da parte del titolare. In via Gioberti sono quindi intervenuti gli investigatori della scientifica a caccia di tracce lasciate dalla banda. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona, sul furto indagano i poliziotti del commissariato Viminale.