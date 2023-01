Banda del buco: affittano camera in un b&b e svaligiano gioielleria al piano di sotto

Un colpo pulito, da manuale. Prima hanno prenotato una stanza in un b&b. Poi hanno praticato un buco sul pavimento, su quello che è il soffitto della gioielleria sottostante. Attesa la chiusura della pausa pranzo del negozio, sono entrati dal foro praticato ed hanno svaligiato il locale commerciale. Poi sono spariti nel nulla. Il colpo nella tarda mattinata di sabato in zona Prati-Trionfale, a due passi dalla Città del Vaticano.

Banda del buco in gioielleria

A chiamare il 112 sono stati i proprietari dell'esercizio commerciale alle 14:27 del 28 gennaio. "Una rapina in gioielleria in via Candia". Questa la nota diramata dalla sala operativa della questura di Roma. Una volta sul posto i poliziotti hanno però accertato altro. Non una rapina, bensì un furto. Su una delle stanze della gioielleria vi era infatti un buco sul soffitto, con i ladri scappati con oro e preziosi.

Le indagini della polizia

Ascoltati i proprietari della gioielleria e del bed & breakfast, con la refurtiva ancora in via di quantificazione, in via Candia sono intervenuti anche gli investigatori della polizia scientifica e della squadra mobile. Acquisite le immagini di videosorveglianza della gioielleria e della strada, sul furto indagano gli agenti del commissariato Prati di polizia.