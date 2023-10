Banda del buco a Roma: furto in gioielleria

Un lavoro pulito. Un colpo da professionisti. Banda del buco all'opera in una gioielleria del Centro Storico di Roma. I malviventi si sono introdotti nel palazzo adiacente al locale commerciale di via Bocce di Leone nel cuore della notte, fra lunedì 2 e martedì 3 ottobre. Aperto un buco con un piccone nella parete affianco al negozio hanno quindi raggiunto il caveau. Poi, con una fiamma ossidrica, si sono aperti un varco nella cassaforte e l'hanno ripulita di quanto contenuto all'interno.

Riusciti a scappare senza lasciare tracce, sul furto indagano i carabinieri di San Lorenzo in Lucina. La banda - scappata con oro e gioielli il cui valore non è stato ancora quantificato - ha messo a segno il colpo senza mai entrare nella gioielleria, riuscendo in questo modo a non far scattare l'allarme.

Martedì mattina l'amara sorpresa. Aperta la cassaforte i titolari si sono resi conto del furto dopo aver notato un foro all'interno del caveau. Sul caso indagano i militari dell'arma. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona a caccia di elementi utili a risalire alla banda del buco.