Banda del buco alle Poste: sventata rapina negli uffici del Don Bosco

Avevano fatto un buco in un magazzino attiguo alle Poste. Varco dal quale sarebbero entrati per mettere a segno una rapina. A fermare una banda di criminali la polizia, che ha bloccato i tre malviventi prima di poter entrare all'opera. Il tentato furto negli uffici postali del Don Bosco.

Sono stati gli agenti della squadra mobile, dopo aver rafforzato i servizi in seguito alla rapina avvenuta qualche giorno fa negli uffici di via di Grottarossa, a Roma Nord, stamattina a sventare il colpo in via Calpurnio Pisone. Gli investigatori, che pattugliavano la zona, in abiti civili, durante un mirato servizio, hanno notato 3 persone che, con fare sospetto, si aggiravano nei pressi dell'ufficio. A quel punto li hanno bloccati e hanno trovato in una sacca che avevano al seguito caschi, guanti e un taglierino.

Durante i sopralluoghi è stato trovato un buco in un magazzino attiguo alle poste, presumibilmente realizzato da loro nei giorni precedenti e pronto per essere utilizzato per l'accesso alle Poste. I malviventi, tutti e 3 italiani, sono stati tratti in arresto e durante le perquisizioni domiciliari sono stati rinvenuti oltre 15mila euro in contanti e una pistola scacciacani, possibile bottino di altre rapine e sui quali sono in corso ulteriori accertamenti da parte della magistratura.