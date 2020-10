Banda del buco ruba sigarette e gratta e vinci in un centro commerciale

Banda del buco in azione nella periferia nord est della Capitale dove sono state rubate sigarette, gratta e vinci e denaro. Il colpo è stato scoperto alle prime luci del giorno in un tabaccaio che si trova in un piccolo centro commerciale di via delle Case Rosse, nell'omonimo quartiere del Municipio Tiburtino.

Secondo quanto si apprende la banda, dopo essere entrata nella galleria commerciale attraverso una grata, ha fatto un buco sul retro del tabaccaio del centro. Una volta dentro hanno rubato tabacchi, gratta e vinci ed un fondo cassa per poi far perdere le proprie tracce.

Allertata la polizia sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della polizia che indagano sull'accaduto.