Selfie, cartine e borseggi: la banda che deruba turisti al Colosseo

Selfie, cartine e poi il borseggio. Così una banda di tre ladri seminava il panico fra le migliaia di turisti che con la fine della pandemia hanno ricominciato ad affollare i monumenti della Città Eterna. Visite nella Capitale con tappa fissa al Colosseo, dove però a rovinare le vacanze degli stranieri in visita nell'Urbe ci pensavano tre ladri, professionisti del furto con destrezza.

A mettere fine al lavoro dei tre, cittadini romeni di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti, i carabinieri del nucleo operativo Roma San Pietro nel corso di uno specifico servizio di contrasto al degrado nell'area monumentale del Parco del Colosseo.

In particolare i miilitari dell'arma li hanno notati dopo essere riusciti a mescolarsi con un gruppo di turisti stranieri in visita nell’area archeologica: uno di loro fungeva, palesemente, da “vedetta”, pronta a dare l’allarme in caso di intervento delle forze dell’ordine, il secondo complice, facendo finta di scattare fotografie al Foro, forniva “copertura” al terzo connazionale, il quale, infilando il braccio sotto una cartina, è riuscito a sfilare il portafogli dalla borsa di una donna americana.

Arrestati in flagranza di reato con l'accusa di furto aggravato in concorso, il tribunale ha poi convalidato il fermo ad esito del rito direttissimo. L’accusa per i cittadini romeni è di furto aggravato in concorso.