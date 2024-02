Playstation e iPhone con i bancomat rubati: El Gordo e la gang di latinos che derubavano anziani e turisti

El "Gato", El "Gordo", "Pepe" e il resto della banda. Sono loro gli appartanenti alle due gang di latinos che in un anno hanno fatto piangere turisti e soprattutto anziani a Roma e provincia. Ventidue furti con destrezza accertati, ma potrebbero essere anche di più con i ladri che poi facevano shopping con bancomat, carte di credito e altri strumenti di pagamento. Occhiali da sole griffati, consolle quali Playstation e Nintendo, goPro. Ma anche abiti, iPhone e naturalmente denaro contante prelevato direttamente quando possibile. Molti dei prodotti acquistati venivano poi rivenduti "in nero". Otto uomini, 4 cubani e 4 peruviani di età compresa fra i 51 e i 28 anni, che avevano dato vita a una vera e propria organizzazione criminale. A sgominarla al termine dell'operazione Matador gli investigatori della squadra mobile di Roma.

Le batterie di Samy e Pepe

Due le batterie criminali che hanno seminato il panico tra il giugno 2022 e il luglio 2023. Quella de El "Gordo", El "Gato", "Samy" e "José". E quella di "Pepe", "Miguel", "Maximo e "Castillo". A coordinarli Pepe e Samy, ritenuti dagli inquirenti a capo delle due batterie. Spinaceto, Collatino, Conca d'Oro, Castel di Leva, Casal del Marmo, Prati Fiscali, Selva Candida, Alessandrino, Villa De Sanctis, Casetta Mattei, Ardeatino, Ottavia, Aurelio, Boccea, Cinecittà, Formello, Capannelle, Prati-Della Vittoria, Talenti i quartieri dove la banda ha seminato il panico, ma anche i comuni della provincia nord est: Guidonia e Tivoli.

Turisti e anziani nel mirino

Collegati fra loro con i telefoni con una call in diretta, i manolesta agivano nei confronti dei turisti approfittando della confusione dei bagagli al momento della partenza o dell'arrivo nelle strutture ricettive della Capitale. Furti che venivano perpetrati sopratutto a bordo dei pullman dove i borseggiatori salivano direttamente prelevando i bagagli. Diverso il modus operandi attuato con gli anziani, la maggior parte delle loro vittime. Soprattutto nei parcheggi di centri commerciali e supermercati le vittime venivano distratte facendo cadere degli oggetti in terra. "Signore le sono cadute le chiavi", "Sono suoi quegli occhiali in terra". Distratta la vittima il complice apriva lo sportello lato passeggero dell'auto e spariva con la refurtiva. Poi al telefono si coordinavano fra loro comunicando i dati dei pin trovati nei portafogli e nei cellulari delle vittime.

Acquisti e prelievi con i bancomat rubati

Furti e soprattuto, come da capi di accusa, "indebito utilizzo di carte di credito e altri strumenti di pagamento, a danno di persone anziane alle quali sono stati asportati i loro beni lasciati incustoditi in automobile". Eloquenti al proposito i movimenti registrati nel giugno 2023 da un bancomat appena rubato. In poco più di un'ora (dalle 11:57 alle 13:00) vennero fatti sparire 3mila euro, fra prelievi al bancomat e acquisti nei negozi.

Le intercettazioni

Batterie che agivano come detto in call, coordinandosi con gli smartphone, senza sapere però di essere intercettati: "Pepe: aspetta un attimo. Sto nel parcheggio di sopra e sto camminando dietro a una vecchia che porta due buste. Sta attraversando ma non so se salirà sulla macchina. Le hai visto delle chiavi?", una delle dirette prima di uno dei 22 borseggi accertati dalla polizia:". E ancora: "Alla fine siamo andati a Tivoli - si sente in un'altra chiamata fra i borseggiatori che raccontano un furto con destrezza appena consumato -. Sotto a una via. Pin, pun, Pam. Ma un cu** amico".

Operazione Matador

Concluse le indagini sono state eseguite le misure di custodia cautelare. Ventidue gli episodi attribuibili al sodalizio tra il giugno 2022 e luglio 2023, tra cui 14 furti pluriaggravati e 8 indebiti utilizzi di carte di credito. Inoltre, durante le attività, sono stati sequestrati numerosi beni di provenienza illecita, acquistati dai malviventi attraverso l'utilizzo indebito di carte di credito asportate alle vittime.