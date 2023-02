Le scorribande della banda dell'auto a noleggio. Quartieri sotto scacco, paura tra i residenti

Truffe, borseggi, furti in appartamento e auto cannibalizzate. Cresce la paura a Città Giardino per una banda criminale che sta imperversando fra le strade del municipio Montesacro. Quattro ladri che hanno fatto alzare l'allarme sociale con la paura che corre fra le chat WhatsApp e sui gruppi social dei quartieri del quadrante nord est della Capitale. Come appreso da RomaToday sono diverse le denunce presentate nelle ultime settimane a polizia e carabinieri da residenti vittime di furti, truffe e borseggi. Querele dove nella maggior parte dei casi si fa riferimento a una banda di cittadini sudamericani che - a bordo di auto poi risultate essere prese a noleggio - stanno dando vita a una serie di scorribande criminali.

A raccontare quanto subito in prima persona una donna, residente a Città Giardino, vittima di un furto e minacciata di morte. Proprio la donna ha infatti presentato due denunce alla caserma dei carabinieri della stazione Roma Nuovo Salario. Una sabato scorso e l'altra il precedente 6 febbraio. Sono le 11:30 del 18 febbraio, in pieno giorno. Appena arrivata in prossimità dell'ingresso dei garage della sua palazzina: "Ho visto un uomo che citofonava al mio campanello". La residente si preoccupa e - insospettita dal comportamento dello sconosciuto - le chiede cosa le occorresse. L'uomo si avvicina con un telefono in mano e finge di chiedere informazioni stradali e in spagnolo le risponde "perdido", "facendomi intendere che si era perso". La residente però sospetta altro, le chiede insistentemente perché le abbia citofonato scatenando la reazione dello sconosciuto: "Ti taglio la gola", la minaccia di morte proferita dall'uomo nei confronti della residente.

La donna, seppure "spaventata e scossa", non si fa però intimorire e minaccia di chiamare la polizia. Lo sconosciuto si allontana e sale su una Fiat 500. La donna memorizza parte della targa della vettura e poi presenta denuncia ai militari della caserma di via Vaglia con i primi accertamenti che indicano la vettura usata per allontanarsi quale presa a noleggio. Una banda di sudamericani, che nelle ultime settimane avrebbe derubato e truffato gli abitanti della zona.

Minacciata di morte ma non solo. Come accertato la donna è infatti stata vittima di un furto, questa volta messo a segno. Era infatti il 6 febbraio scorso quando la residente entrò in un negozio di scarpe nella zona del Nuovo Salario. Dello shopping amaro: "Mi hanno aperto la borsa senza che me accorgessi e mi hanno rubato tutto". "Uno smartphone, 300 euro, le carte di credito e i documenti". Anche in questo caso la donna sporge regolare denuncia alle forze dell'ordine. In caserma trova però un'altra residente, che ha appena denunciato "un furto identico a quello subito da me nello stesso negozio del Nuovo Salario".

"Sinceramente non so cosa cercassero fuori dalla mia abitazione - racconta la donna in relazione ai fatti di sabato scorso -. Essere stata minacciata di morte mi ha però molto spaventata. Credo volessero entrarmi nell'abitazione. L'aver sventato ogni tentativo non mi dà la certezza di cosa cercassero e quali fossero le loro intenzioni, sicuramente non era una persona che si era persa". "Ci siamo confrontati con molti residenti, e ho saputo per certo che una banda composta da quattro cittadini sudamericani ha messo a segno non solo dei furti con destrezza ma anche delle truffe, come ad esempio quella delle chiavi cadute dall'abitacolo".

Truffe e borseggi, ma anche auto cannibalizzate come accaduto lo scorso 12 febbraio a via Cimone, nel cuore di Città Giardino, dove una banda di ladri ha fatto incetta di pacchi batterie di auto elettriche. "Vivo a Città Giardino dal 2015 e per la prima volta ho paura anche a uscire di casa". "Voglio denunciare quanto mi è accaduto per allarmare gli abitanti dei nostri quartieri - conclude la residente -. State attenti se vedete una banda di persone sospette, chiamate il 112".

Un allarme sociale, dunque, monitorato dalle forze dell'ordine che alla luce delle ultime denunce hanno rafforzato ulteriormente i controlli nei quartieri interessati dalla presenza della banda dell'auto a noleggio.