Tintoretto, presa la banda dell'auto ariete: l'ultimo colpo è costato caro

Hanno usato un'auto rubata come un ariete per sfondare la vetrina di un negozio, una profumeria, e saccheggiarla. Un colpo che però è costato caro a una banda di ladri. La polizia, dopo una indagine, è infatti riuscita a ricostruire quanto successo alle prime ore del mattino del 15 settembre. A finire nei guai tre uomini. Gli agenti del IX distretto Esposizione sono arrivati a loro dopo un'indagine coordinata dalla procura.

A dare l'allarme era stato il titolare del negozio saccheggiato. Sul cellulare del proprietario di una profumeria di via Alessio Baldovinetti, infatti, era subito arrivato un avviso di effrazione. L'uomo, dopo aver chiamato il numero unico per le emergenza, è andato sul posto dove ha trovato la vetrata dell'esercizio commerciale infranta. I ladri avevano rubato più di 600 cosmetici di varie marche e i due registratori di cassa contenenti in tutto 1000 euro.

Il colpo della banda dell'auto ariete

Acquisite immediatamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, gli agenti hanno ricostruito l'accaduto. A bordo di un'auto poi risultata rubata, gli indagati hanno spaccato una delle vetrate della profumeria e hanno velocemente fatto razzia di merce prima di risalire in auto e scappare.

Una volta sulle loro tracce, i poliziotti hanno individuato, nell'arco della giornata, i tre dei presunti autori della spaccata con ancora indosso gli abiti registrati dalle telecamere.

Le accuse

Raccolti tutti gli elementi, la procura ha chiesto e ottenuto dal gip l'emissione di un'ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari per due di loro, rispettivamente di 44 e 34 anni, entrambi romani. Il terzo, 44enne di origini napoletane, resterà nella propria abitazione con applicazione del braccialetto elettronico a disposizione dell'autorità giudiziaria.