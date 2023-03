Spaccata in banca, banda dell'ariete in fuga a mani vuote

Ha fallito il colpo in banca la banda dell'ariete che ha provato a portarsi via il roller cash di un istituto di credito a Formello, alle porte di Roma. I ladri sono entrati all'opera a notte fonda. Armati di un ariete apriporta - un attrezzo alternativo al martello utilizzato per sfondare o aprire tutti i tipi di porte - hanno spaccato la vetrata blindata della Banca di Credito Cooperativo in località Le Rughe. Lo sfondamento ha fatto scattare però l'allarme collegato alla sala operativa del 112 con i malviventi messi in fuga dall'arrivo dei carabinieri.

L'allarme è scattato la notte fra sabato e domenica alla banca che si trova in viale Africa, nell'area del centro commerciale naturale che si trova a ridosso della via Cassia, a nord di Roma. Intenzionati a portarsi via la cassaforte della Bcc i criminali non hanno però fatto in tempo. L'arrivo a Formello dei carabinieri della locale stazione li ha costretti alla fuga.

Riusciti al momento a dileguarsi i militari dell'Arma hanno acquisito le immagini delle videocamere di sicurezza della zona a caccia di elementi utili a risalire alla banda dell'ariete.