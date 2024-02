La batteria di settantenni che rapina gli uffici postali. Smantellata banda di rapinatori professionisti

Professionisti delle rapine. Una banda del buco composta da sei romani, non più di primo pelo. Fra loro delle vecchie conoscenze, rapinatori da almeno 50 anni: il 77enne Raniero Pula la cui prima condanna per rapina risale al 1990, ritenuto capo e promotore della batteria. Sandro Baruzzo - 68 anni - rapinatore dal 1976 e Italo De Witt, conosciuto come il "Tedesco". Una carriera criminale cominciata oltre mezzo secolo fa, agli inizi degli anni '70. Assieme a loro altri tre sodali, di 51, 54 e 68 anni. Già arrestati lo scorso novembre, fermati in flagranza di reato dalla polizia all'interno delle Poste del Don Bosco. sono ritenuti responsabili di due precedenti colpi a quello del Tuscolano, a Setteville di Guidonia e soprattutto a Colli Albani, uffici dai quali scapparono nel maggio dello scorso anno con 200mila euro.

La batteria dei settantenni

Le indagini, che hanno interessato il territorio della Capitale e della provincia, hanno consentito di delineare con precisione i ruoli ricoperti dalla banda per i quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere: Pula e De Witt, sono risultati capi e promotori dell’organizzazione. Il primo svolgeva anche il ruolo di “palo”, mentre il secondo, unitamente al Sandro Baruzzo eseguiva materialmente le rapine.

Il resto della banda

Nel corso dell’attività investigativa, è emerso come gli altri indagati in concorso, destinatari dell’obbligo di presentazione alla pg, avevano altre mansioni: un uomo di 68 anni si occupava della riproduzione di chiavi adulterine per poter accedere agli uffici postali o nei locali attigui dove poi, altri due, rispettivamente di 53 e 50 anni, provvedevano a praticare il buco per poi consentire ai complici di accedere all’interno delle filiali da colpire.

Colpo da 200mila euro a Colli Albani

Almeno tre le rapine di cui la batteria è ritenuta responsabile. Fra queste un colpo da 200mila euro. Una rapina avvenuta il 3 maggio del 2023 negli uffici postali di via Arrigo Davila, a Colli Albani. Parrucche e mascherine il "Tedesco" e Baruzzo armati di pistola, entrarono alle Poste, muniti di una chiave adulterina e, dopo aver minacciato la direttrice che era intenta a caricare lo sportello ATM, avevano asportato contanti per circa 195mila euro, con la collaborazione di un altro soggetto che aveva la mansione di “palo” all’esterno della filiale.

L'arresto al Don Bosco e la rapina a Guidonia

Grazie a successivi accertamenti investigativi, è stato possibile monitorare le attività degli odierni indagati ai quali, a vario titolo, sono stati quindi contestati altri due tentativi avvenuti negli scorsi mesi di settembre e novembre, rispettivamente a Setteville di Guidonia e nel quartiere del Don Bosco. Proprio in via Calpurnio Fiamma la batteria venne arrestata in flagranza di reato mentre si apprestavano, armati di taglierino, a fare ingresso nella sede di Poste Italiane attraverso un “buco” praticato dai complici in un locale attiguo all’ufficio.

Sei arresti

Accolte le tesi investigative dal gip, alle prime ore di questa mattina gli agenti della squadra mobile di Roma e del centro operativo sicurezza cibernetica del Lazio (con il coordinamento della procura della Repubblica di Roma – Gruppo reati contro il patrimonio) hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei 6 soggetti, 3 dei quali gravemente indiziati di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine presso uffici postali, e altri 3 di concorso in rapina.