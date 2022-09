Trovato con bancomat e monili di dubbia provenienza, in manette 62enne

Era stato segnalato da un commerciante per il possesso di una carta di credito intestata ad un'altra persona. Questo quanto ha portato la polizia a controllare un uomo nella zona della stazione Tiburtina. Indosso, oltre che il bancomat di un ignaro cittadino, anche dei monili di metalli preziosi.

Sono stati gli agenti del commissariato Porta Pia a ricevere la segnalazione della persona sospetta sulla via Tiburtina. Arrivati all'altezza di piazzale delle Crociate i poliziotti hanno quindi individuato l'uomo. Nelle sue tasche, oltre alla carte intestata ad un'altra persona, oggetti in argento e bronzo del quale l'uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

Identificato in un senza fissa dimora romeno di 62 anni è stato arrestato per possesso ingiustificato di carta di credito con gli agenti a lavoro per individuare la provenienza di argento e bronzo.