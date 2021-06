Bandiere e sciarpe dell'Italia in vendita all'Olimpico, ma il banco è abusivo

Sciarpe e bandiere dell'Italia in vendita nella zona dello stadio Olimpico in occasione della seconda partita giocata dall'Italia contro la Svizzera valevole per le qualificazioni dei gironi di Euro 2020. Peccato che il banco fosse abusivo e per questo è stato poi sequestrato con il venditore che ha rimediato una multa salata.

La scoperta nell'ambito del piano dei controlli anti abusivismo commerciale predispisti dalla Polizia Locale di Roma Capitale nell’area dello Stadio Olimpico. In tale ambito ieri sera gli agenti del XV Gruppo Cassia hanno sequestrato un intero banco abusivo in prossimità di Ponte Duca d'Aosta. In esposizione centinaia di gadget, come bandiere, magliette, sciarpe, cappelli, che sono stati posti sotto sequestro.

Il responsabile è stato sanzionato per vendita illegale e occupazione di suolo pubblico non autorizzata, per un ammontare di oltre 5mila euro. Altri sequestri di merce sono stati effettuati in aree circostanti lo stadio.

I controlli hanno riguardato anche altre zone della Capitale: due gli ordini di allontanamento eseguiti, nei confronti di un parcheggiatore abusivo e di un ambulante irregolare, fermati rispettivamente ad Ostia e al Colosseo.