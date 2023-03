Rovescia i banchi della chiesa davanti ai ragazzi del catechismo

Come una furia è entrato nella chiesa di piazza della Repubblica e ha cominciato a rovesciare i banchi presenti nella parrocchia. Paura, vissuta da alcuni ragazzi impegnati nel catechismo. In escandescenza per fermare l'esagitato è stato necessario l'intervento dei carabinieri.

I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di mercoledì 22 marzo all'interno della chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in pieno Centro Storico. Rovesciati i banchi e colpite alcune immagini sacre sono stati i catechisti presenti nella parrocchia a richiedere l'intervento al 112.

Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. Calmato il ragazzo, lo stesso è stato identificato in un cittadino indiano senza dimora e denunciato per danneggiamento.