Le bancarelle del falso al centro di Roma, 300 borse e cappelli sequestrati

Sono oltre 300 gli articoli contraffatti posti sotto sequestro in queste ultime ore dalla polizia locale, nell'ambito dei controlli mirati a contrastare i fenomeni legati all'abusivismo commerciale. Particolare attenzione ai luoghi a maggiore concentrazione turistica: da piazza di Spagna alle vie circostanti fontana di Trevi, da piazza Navona al Colosseo gli agenti hanno eseguito il sequestro penale di centinaia di borse e accessori di abbigliamento con marchi falsi, venduti illegalmente.

Nell'ultima settimana sono stati più di 2mila i controlli svolti dalle pattuglie, che hanno portato al sequestro di oltre 1500 prodotti. Diversi i casi in cui è scatatta anche la misura del daspo urbano. Un'attività che proseguirà non solo con il fine di prevenire e reprimere gli abusi, ma anche per tutelare i consumatori e coloro che operano nel commercio rispettando le regole.