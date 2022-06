Stretta contro le bancarelle abusive al Colosseo, 78 mila euro di multe

Proseguono i controlli pianificati dai carabinieri per arginare i fenomeni di degrado e di illegalità nelle zone a maggiore interesse turistico del centro storico di Roma. È in questo contesto che si inquadra l'attività svolta dai militari di Piazza Venezia che nella giornata di domenica hanno sanzionato 16 venditori ambulanti abusivi, tutti cittadini del Bangladesh, senza fissa dimora, che avevano allestito le loro “bancarelle” nelle zone del Colosseo e dei Fori Imperiali.

Nei loro confronti i militari hanno elevato sanzioni per un importo complessivo di 78.000 euro e applicato l’ordine di allontanamento dalle zone interessate e dal centro storico per 48 ore.

Sequestrate decine di articoli consistenti in aste per selfie, power bank per cellulari, ombrellini e oltre 150 bottigliette d’acqua da mezzo litro. Sono stati sorpresi anche due soggetti con materiale pubblicitario per tour turistici di diverse società di bus con volantini e con addosso anche due casacche con la scritta 'Staff', che sono state sequestrate.