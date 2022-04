Bancarelle abusive a Colosseo e Fontana di Trevi: multe per 22.000 euro

Operazione anti degrado e illegalità da parte dei carabinieri di Piazza Venezia che ieri hanno sanzionato 4 venditori ambulanti abusivi che avevano allestito le loro “bancarelle” nelle zone del Colosseo e di Fontana di Trevi. Nei loro confronti, i militari hanno elevato sanzioni per un importo complessivo di 22.000 euro ed emesso l’ordine di allontanamento dalle zone interessate e, in generale, dal Centro Storico, per 48 ore.

I carabinieri hanno sequestrato decine di articoli consistenti in aste per selfie, ombrelli e foulard. Una persona, invece, è stata denunciata a piede libero dai carabinieri impegnati nei controlli con l’accusa di molestie alle persone per aver sputato in direzione di un artista di strada che si stava esibendo.