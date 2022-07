Incendio all'alba: distrutta la storica “Bancarella del Professore” di piazzale Flaminio

Un’istituzione a Roma, un luogo in cui fermarsi per curiosare, annusare l’odore dei libri e di pagine anche vecchie di decenni, scambiare due chiacchiere con lui, con il Professore, e farsi consigliare: tutto andato in fumo nel giro di pochi istanti, consumato da un incendio appiccato per distruggere.

La Bancarella del Professore, lo storico banco di compravendita di libri usati di piazzale Flaminio, istituzione per moltissimi lettori, bibliofili e collezionisti, non c’è più. Poco prima dell’alba qualcuno ha dato fuoco alla struttura, e le fiamme hanno preso vigore da quelle pagine sfogliate da tanti cittadini e turisti salendo sempre più alte.

All’arrivo dei vigili del fuoco c’era ormai poco da salvare, e quel poco rimasto è stato distrutto dall’acqua usata per spegnere l’incendio. Tantissime le persone che sabato mattina sono passate in piazzale Flaminio e hanno osservato, incredule, la devastazione, manifestando poi solidarietà e vicinanza al “Professore”.

“Tanti i libri d'arte che ho comprato qui, i vecchi Fabbri e Rizzoli con le copertine rigide, Caravaggio e Leonardo che uso di continuo - è solo uno dei commenti postati su Facebook - È uno squarcio nero”.

Sull’accaduto intanto indaga la polizia: al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.