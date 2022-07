La storica bancarella è pronta a riaprire dopo l'incendio

A meno di tre giorni dal rogo che ha bruciato lo storico banco di libri usati a piazzale Flaminio a Roma, Alberto Maccaroni - conosciuto da lettori, bibliofili e collezionisti come "il professore" - è pronto a ripartire. "Ho già ricomprato la copertura con i teli, i tavoli li avevo nel magazzino, mentre per i libri non c'è stato alcun problema perché i romani me ne hanno regalati un mare" ha spiegato all'agenzia Dire, sottolineando che "già nei prossimi giorni la bancarella riaprirà".

Gli inquirenti sono a lavoro per scoprire le cause del rogo di sabato notte, ma la pista della "bravata", come la definisce Maccaroni, sembra la più accreditata. Intanto l'artista Hypnos, alias Gilberto Di Benedetto, cliente del professore da oltre 40 anni, ha proposto di realizzare un monumento che stigmatizzi il rogo dei libri in piazzale Flaminio.

L'artista in una nota ha affermato: "Bruciare un libro è un atto che nel passato ha poi portato a bruciare gli uomini. Chiedo al sindaco di sostenere questa idea che vorrei condividere con tutti gli amici artisti e intellettuali e appartenenti alla società civile che grazie al professore hanno nutrito con la cultura la loro creatività". Maccaroni si è detto "d'accordo" sulla proposta, sottolineando però "che non sarà facile visto che un'opera d'arte ha bisogno di essere autorizzata dal Comune di Roma e sarebbe necessario decidere dove collocarla. Io intanto riparto con la bancarella".