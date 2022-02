Bambino si perde a Roma, ritrovato dai carabinieri e portato dalla madre

Venerdì pomeriggio, intorno alle ore 16:00, i Carabinieri della Stazione Roma Aventino sono intervenuti in supporto dei colleghi dell’8° Reggimento Lazio, in servizio di vigilanza presso la Sinagoga Ebraica in lungotevere dè Cenci, per il ritrovamento di un bambino tedesco di 11 anni in lacrime e disorientato.

I Carabinieri hanno tranquillizzato il minore e hanno accertato che si era perso non riuscendo più a trovare sua madre.

Mentre alcuni di loro lo intrattenevano facendogli vedere i mezzi e l’equipaggiamento dell’Arma in dotazione, altri Carabinieri sono riusciti a rintracciare la mamma – una 41enne tedesca, a Roma per turismo – che trafelata è spuntata proveniente dalle vie del ghetto ebraico e, provata, ha riferito che il figlio si era allontanato in un momento di distrazione. La mamma in lacrime ha ringraziato i Carabinieri e il bambino, andando via, ha salutato portando il palmo della mano alla fronte, come salutano i militari.