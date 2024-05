Bambino di 9 anni in gita scolastica si perde a fontana di Trevi

Una storia a lieto fine. Momenti di grande apprensione vissuti da un bambino, dai suoi compagni e dalle maestre di una scuola elementare toscana in gita a Roma. Un giovane studente di 9 anni che ha poi chiesto aiuto agli agenti della polizia locale di Roma Capitale che si trovavano a presidio della fontana di Trevi.

Nel pomeriggio di venerdì, proprio in piazza Trevi, i caschi bianchi sono intervenuti in aiuto di un bambino aveva perso il contatto con gli altri suoi compagni di classe di una scuola della provincia di Firenze in gita nella Capitale.

Il piccolo, di 9 anni, nel vedere gli agenti in uniforme, è accorso verso di loro in cerca di aiuto. Visibilmente disorientato ha detto ai vigili di essere in gita scolastica e di aver perso di vista la sua classe. Gli agenti, appartenenti ai gruppi I Centro, VI Torri e Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della polizia locale, in quel momento presenti sulla piazza, hanno tranquillizzato il bambino, offrendogli anche un gelato. Poi le ricerche della scolaresca toscana tra le migliaia di persone che affollavano il monumento del Centro Storico della Capitale.

Dopo pochi minuti, i caschi bianchi sono riusciti a individuare alcuni bambini con una donna, l'insegnante della classe in questione, impegnata nelle ricerche dell'alunno che mancava all'appello. Una volta riaffidato alla sua maestra, che, sollevata, ha ringraziato gli agenti, il piccolo ha potuto riprendere il proprio giro turistico nel centro storico della Capitale insieme ai suoi compagni.