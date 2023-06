Cancello esce dalla guida e schiaccia un bambino di 8 anni

Stava aprendo il cancello scorrevole di un parcheggio che è uscito dalla guida e lo ha schiacciato. Paura a Nettuno per un bambino di 8 anni trasportato in prognosi riservata all'ospedale Bambino Gesù con un forte trauma cranico.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 1 giugno in un parcheggio privato di via Gorizia, nel centro del comune del litorale laziale. Da quanto si apprende il bambino era in auto con la zia. Sceso per aprire il cancello scorrevole lo stesso è uscito dalla guida e gli è caduto addosso. Sempre cosciente, sono stati i genitori a liberarlo. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco di Anzio e i carabinieri della locale stazione.

Trasportato agli ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno con un trauma cranico e gli ematomi conseguenza del cancello cadutogli addosso, il bambino, residente a Nettuno, è stato trasferito all'ospedale Bambino Gesù di Roma in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ascoltati i genitori e i testimoni il cancello è stato posto sotto sequestro dai carabinieri della compagnia di Nettuno. Informata l'autorità giudiziaria.