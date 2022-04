Bambino si perde sul bus 780, riabbraccia la zia dopo le ricerche

Attimi di paura per la famiglia di un bambino di 12 anni che si era perso a bordo di una linea Atac. Il piccolo, soccorso, ha potuto riabbracciare i suoi cari al termine di una ricerca.

Scesi dal mezzo, i familiari si erano accorti che il dodicenne era rimasto a bordo di un bus della linea 780, chiedendo immediatamente aiuto al capolinea. La sala operativa di via Prenestina ha così avvisato tramite la strumentazione di bordo tutti gli autisti in servizio. Un conducente, S.O. le sue iniziali, ha quindi riconosciuto il piccolo passeggero, dicendo di averlo visto scendere alla fermata di viale Europa, poco prima del capolinea di piazzale Nervi.

Nel frattempo, un ispettore Atac che era in zona si è messo immediatamente a disposizione della zia del giovane, accompagnandola fino al luogo dell'ultimo avvistamento. Arrivati a destinazione ritrovano il ragazzino è stato trovato e già preso in custodia dagli agenti di polizia, intervenuti sul posto dopo la chiamata dell'operatore Atac. Dopo lo spavento, il 12enne è tornato a casa.