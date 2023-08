Bambino morto alle Terme di Cretone, indagine per omicidio colposo. Impianto sotto sequestro

La famiglia di Stephan, il bambino di otto anni morto annegato durante lo svuotamento e la pulitura delle vasche di una piscina delle Terme di Cretone, a Palombara Sabina, è distrutta dal dolore. Non si danno pace e vogliono sapere la verità su cosa sia accaduto ieri pomeriggio. Il piccolo è stato risucchiato dallo scarico di una delle tre piscine e per lui non c'è stato nulla da fare.

Sulla morte del bambino la procura di Tivoli, guidata dal procuratore Francesco Menditto, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento, a carico di ignoti. Il complesso delle Terme di Cretone, per permettere tutti i rilievi utili, è stato sequestrato il complesso.

Le indagini

Questa mattina i carabinieri della stazione di Palombara Sabina e della compagnia di Monterotondo, insieme al personale della Asl, hanno effettuato un sopralluogo per valutare il rispetto delle norme e in particolare se la piscina dove è morto il bambino avesse le grate necessarie a garantire la sicurezza dell'impianto.

Secondo una prima analisi, che dovrà essere confermata dalle indagini, le grate di sicurezza non sarebbero state presenti. Una volta effettuati i primi accertamenti i militari dell'Arma, che stanno acquisendo i video delle telecamere, invieranno un'informativa alla procura di Tivoli. Intanto sul corpo del piccolo si procederà all'autopsia.

Il lutto

Intanto in molti sono in lutto e vicini alla famiglia. Il comune di Castel Madama, dove vive la famiglia di Stephan, si è stretto: "Il paese si è svegliato con il cuore spezzato dal dolore - si legge in una nota - Un pensiero particolare dell'amministrazione comunale va ai familiari, all'assessore Angelo Moreschini e alla moglie Daria, ai quali estendiamo il cordoglio di un paese profondamente commosso", queste le parole del Sindaco Michele Nonni che aggiunge "Insieme al Sindaco di Palombara Sabina Alessandro Palombi, abbiamo condiviso la scelta di proclamare il lutto cittadino non appena conclusa l'attività dell’autorità giudiziaria, ritenendo di raccogliere il sentimento dell’intera cittadinanza che vuole stringersi forte attorno al Stephan e ai suoi familiari".