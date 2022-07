Tragedia in mare, bambino di due anni muore annegato

Tragedia a Santa Severa, litorale della provincia a nord di Roma, dove un bambino di due anni è morto. Il piccolo era in spiaggia e, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, è finito in mare.

I bagnini e i presenti nel lido sono accorsi per aiutarlo. I medici del 118, accorsi immediatamente all'altezza del lungomare Pyrgi, hanno provato a rianimarlo ma i tentativi si sono rivelati vani. Il bimbo è morto poco dopo le 14. Sul posto i carabinieri: a loro il compito di stabilire la dinamica dell'accaduto.

I militari ascolteranno i familiari, alcuni testimoni e i dipendenti dello stabilimento.