Bimbo annegato in piscina: ritrovato 40 minuti dopo la morte. La tragedia ripresa dalle telecamere

Una tragedia ripresa in tutta la sua drammaticità dalle telecamere di videosorveglianza. Una sciagura immane, dove ha perso la vita un bambino di appena 3 anni, trovato morto affogato all'interno di una piscina in un circolo sportivo in zona Villa De Sanctis-Centocelle. Esiste infatti un video, estrapolato dall'interno del circolo, che ha ripreso tutte le fasi che hanno preceduto la morte del bimbo, nato da genitori della Costa d'Avorio, annegato nella piscina dell'impianto di Roma sud. I filmati finiranno nel fascicolo avviato in procura nelle indagini svolte dai carabinieri della stazione di Roma Centocelle insieme al nucleo operativo della compagnia di Roma Casilina.

Trovato 40 minuti dopo la tragedia

La tragica scoperta è avvenuta intorno alle 20:00 di domenica 28 maggio al civico 64 di viale della Primavera. Il piccolo, in base a quanto emerge, è caduto nella vasca e sarebbe stato trovato solo dopo quaranta minuti.

Il dramma ripreso dalle telecamere

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, avvalorata come detto dai filmati delle telecamere di videosorveglianza, il bimbo era con la mamma e altri amici della stessa comunità ivoriana in una festa nella polisportiva quando, allontanatosi dal gruppo, è stato cercato per lunghissimi minuti e trovato in piscina, ormai privo di conoscenza.

Le testimonianze dei presenti

Gli inquirenti hanno ascoltato dei testimoni e dal loro racconto è emerso che il piccolo ha vagato da solo per alcuni minuti all'interno del centro sportivo: ha raggiunto anche i campi da tennis e lì alcuni lo avrebbero notato e riportato anche dalla madre che stava partecipando ad una festa della comunità ivoriana. Il bimbo si sarebbe, però, nuovamente allontanato per raggiungere la piscina dopo avere scavalcato delle recinzioni. Poi l'arrivo dei soccorsi. Inutili però i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Per il piccolo, ormai, non c'era più nulla da fare.

Disposta l'autopsia

Sul posto i carabinieri di Casilina e Centocelle che hanno passato al setaccio le telecamere ripercorrendo con quelle gli ultimi minuti di vita del piccolo dopo essere allontanatosi dagli adulti. La salma è stata portata a policlinico Tor Vergata a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'esame autoptico.