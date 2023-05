Adamo, morto annegato a tre anni in piscina: il video e i drammatici 40 minuti di vuoto

Nessuno lo ha visto per quasi un'ora. Ha vagato da solo senza che nessun familiare controllasse i suoi spostamenti. Ha raggiunto l'area della piscina dove è riuscito a scavalcare una recinzione ed è caduto nella vasca dove è morto annegato. È stato trovato solamente dopo 40 minuti, già senza vita. Adamo-Malik è morto così a tre anni e ora i carabinieri della stazione di Centocelle assieme ai colleghi della compagnia Casilina indagano.

Chi doveva controllare Adamo-Malik? La mamma, secondo i gestori della struttura. Il personale del circolo sportivo di viale della Primavera, secondo la famiglia. Un rimpallo di responsabilità sul quale ora si cercherà di far luce. La tragedia è avvenuta poco prima delle venti di domenica. Il piccolo Adamo, di nazionalità ivoriana nato a Rieti e residente con la famiglia a Fara Sabina, si trovava con la madre.

Cosa è successo nel circolo sportivo di Centocelle

Insieme erano andati al centro sportivo a trascorrere una giornata di svago in occasione di una festa nella comunità ivoriana. Una domenica di gioia troppo presto trasformata in un incubo. Erano presenti anche altri bimbi. Adamo stava giocando conloro. Poi il vuoto e del bambino si sono perse le tracce. I gestori del circolo, ascoltati dai carabinieri, hanno raccontato che nessuno dei piccoli presenti fosse controllato dai loro parenti. Qualcuno sarebbe stato anche redarguito per aver invaso i campi da padel, tanto che la madre sarebbe stata anche avvertita.

Dopo poco, per ragioni ancora da accertare, Adamo-Malik si sarebbe nuovamente allontanato dalla festa e dalla madre. Ha raggiunto la piscina e poi la tragedia. Gli investigatori hanno ascoltato una serie di testimoni per capire quanto fosse fondata questa versione dei fatti e stanno lavorando per avere dei riscontri.

Il video e le indagini

Il dato certo è che il piccolo Adamo si sarebbe allontanato più volte da solo dalla sala in cui era in corso la festa. Un video delle telecamere presenti all'interno del centro ha ripreso tutte le fasi che hanno preceduto la tragica morte. Il bambino di tre anni, in base a quanto emerge, è caduto nella vasca e sarebbe stato trovato solo dopo quaranta minuti. Non è escluso che la Procura disponga una autopsia, quanto meno per determinare l'orario della morte del piccolo.

L'area della vasca è stata posta sotto sequestro. Sul posto sono intervenuti anche ispettori dell'Asl per accertare il rispetto delle norme di sicurezza all'interno del centro. Nel frattempo la mamma di Adamo-Malik potrebbe finire nel registro degli indagati dalla Procura capitolina con l'accusa di omessa vigilanza.