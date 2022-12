Lei al supermercato, il figlio di 2 anni solo in auto: madre denunciata

Un bimbo di due anni, solo in auto, fuori da un supermercato. A decine le telefonate dei cittadini hanno raggiunto il numero unico delle emergenze. Siamo in via don Primo Mazzolari e nel pomeriggio di sabato l'esterno di un supermercato è stato illuminato dal blu dei lampeggianti dei carabinieri.

I militari della stazione di Settecamini, intervenuti, hanno accertato innanzitutto le buone condizioni del piccolo.

Successivamente hanno chiarito quanto accaduto. La mamma, una cittadina del Bangladesh, era entrata a fare la spesa, lasciandolo in auto. Identificata la donna, i carabinieri le hanno notificato la denuncia per abbandono di minori.