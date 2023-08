Crolla ponteggio da impalcatura: travolto bambino di 9 anni, è grave

Tragedia sfiorata a Ostia dove un bambino di 9 anni è stato travolto da un ponteggio caduto da un'impalcatura. Il crollo lunedì sera da una palazzina Ater in via della Corazzata. Gravemente ferito, il piccolo è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

L'incidente è avvenuto intorno alle 19:45 del 1 agosto mentre il bambino - classe 2014 - si trovava in sella alla sua bicicletta. Poco distante dal portone d'ingresso della palazzina Ater del litorale dove vive con la famiglia il crollo. Colpito in pieno il piccolo, sul posto è intervenuto il personale del 118 che lo ha trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù, grave non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto per accertare l'accaduto gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale. Eseguiti i primi accertamenti l'area e il ponteggio crollato dalla palazzina Ater sono stati posti sotto sequestro con i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.