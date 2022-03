Bambino di 11 anni precipita dalla finestra del terzo piano

E' caduto dal terzo piano precipitando nel vuoto da diversi metri di altezza. Ad essere trasportato d'urgenza in ospedale un bambino di 11 anni. L'intervento della polizia e del 118 a Testaccio nel pomeriggio di oggi.

"Un bambino è precipitato dalla finestra", questa la richiesta d'intervento arrivata al 112 poco dopo le 16:30 di mercoledì 16 marzo da via Amerigo Vespucci. Sul posto è intervenuto il personale del 118, una volante della questura di Roma e gli agenti del commissariato Celio di polizia. Gli operatori sanitari hanno quindi subito soccorso il minorenne, classe 2011, con dolori e ferite alle braccia, ad una gamba ed alla schiena. Poi il trasporto d'urgenza all'ospedale Bambino Gesù in codice rosso.

In casa la madre che, ascoltata dai poliziotti, ha riferito che il figlio stava giocando in camera sua quando sarebbe salito su una scrivania che si trovava vicino la finestra. Poi, per cause ancora al vaglio degli investigatori, è precipitato nel vuoto.