Bambino cade giù dalle scale mobili al centro commerciale

Un bambino di 11 anni è precipitato dalle scale mobili del centro commerciale Euroma2, domenica mattina, intorno alle 11 circa. Il piccolo è stato portato all'ospedale Bambino Gesù. Non è in gravi condizioni, ma lo spavento è stato grande. Sul posto i carabinieri dell'Eur e il personale del 118 che hanno portato al pronto soccorso il minorenne in codice rosso. Una prassi in questi casi. Adesso saranno le indagini a ricostruire l'accaduto.

Secondo quanto emerso in questa prima fase, l'undicenne si sarebbe aggrappato al nastro della scala mobile per raggiungere il secondo piano del centro commerciale quando è caduto nel vuoto. Già in serata è stato dimesso.

I genitori, ascoltati dai carabinieri, erano con lui, anche al momento dell'incidente. I militari dell'Arma hanno inoltre visionato le immagini di video sorveglianza del centro commerciale. L'ipotesi più probabile al momento è che il ragazzo possa aver perso l'equilibrio.