Paura a Tor Vergata, bambino di 6 anni aggredito da un pitbull nel parco finisce in ospedale

È finito in ospedale fortunatamente non in gravi condizioni, un bambino di 6 anni aggredito e morso da un pitbull lo scorso giovedì nel parco Salvador Allende di Tor Vergata. Il fatto, come raccontato da alcuni testimoni a RomaToday, è avvenuto intorno alle 18 di giovedì 5 maggio. Il piccolo stava giocando con i genitori che erano poco distanti da lui, quando il cane di grossa taglia lo ha aggredito.

Da capire se il pitbull fosse sciolto o meno. A stabilirlo sarà la polizia, dopo che ieri è stata presentata denuncia in commissariato. "Negli anni scorsi ci sono stati altri episodi simili. Questo bimbo ha riportato ferite profonde ed è stato portato al pronto soccorso. Dovrà seguire una profilassi antirabbica anche perché il padrone del cane si è allontanato senza fornire notizie sullo stato di vaccinazione del cane", racconta chi era lì.

Sul caso è intervenuto anche il nuovo comitato di quartiere di Tor Vergata: "Siamo vicini alla famiglia del bambino aggredito dal cane. Ci siamo già attivati con gli organi competenti. Ricordiamo a tutti i possessori di cani di rispettare le norme, dentro e fuori dal parco", dicono. Fatto sta che il caso, adesso, è diventato anche politico anche perché i cittadini, ormai da anni, chiedono che nel parco venga creata un'area cani adeguata.

"Siamo davvero allarmati dopo aver appreso la notizia di un'aggressione di un pitbull nella giornata di ieri nei confronti di un bambino – dichiarano i consiglieri capitolini e quelli del VII municipio della Lista Civica Gualtieri Sindaco - Auguriamo una pronta guarigione al bambino e facciamo i nostri auguri alla famiglia coinvolta. Episodi come questo ci fanno comprendere ancora una volta che non è davvero più procrastinabile la creazione di un'area cani specifica e ben delimitata nel parco in questione, al fine di proteggere non solo gli animali ma anche e soprattutto le persone. Fino ad allora chiediamo di incrementare la vigilanza da parte della Polizia Locale di Roma Capitale sul rispetto delle norme vigenti in materia".

"Ci faremo promotori di una mozione in consiglio municipale per far sì che l’area venga realizzata prima possibile affinché non si ripetano episodi simili, che possono portare a conseguenze tragiche sia per gli essere umani che per gli stessi animali", concludono.