Bimbo di 6 anni cade da un muretto e sbatte la testa, elitrasportato in ospedale

E' stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso in ospedale un bambino di 6 anni rimasto ferito dopo essere caduto da un muretto da un'altezza di quasi due metri sbattendo rovinosamente la testa in terra. L'incidente è avvenuto domenica 23 ottobre in un piccolo comune della provincia nord est di Roma.

A dare l'allarme i cugini del bimbo di 6 anni, con i quali quest'ultimo stava giocando per le vie del paese. Caduto da un muretto alto quasi due metri il piccolo ha sbattuto il capo al suolo riportando una ferita al costato. Richiesto l'intervento al 118 il bimbo è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto per accertare l'accaduto ed ascoltare i testimoni i carabinieri che indagano sull'accaduto.