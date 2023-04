Bimbo di 4 anni solo in strada salvato dai carabinieri: "Ha aperto la porta ed è uscito"

Ha aperto la porta di casa ed è uscito in strada, iniziando a vagare solo: a intercettarlo, un bambino di appena 4 anni, i carabinieri della stazione di piazza Dante, che lo hanno subito portato in caserma per metterlo al sicuro e rintracciare i genitori.

Il piccolo è stato notato intorno alle 14 di sabato aggirarsi in piazza Vittorio. I militari hanno visto che non c’era alcun adulto con lui, si sono avvicinati e quando hanno capito che era solo lo hanno portato in caserma e lo hanno lasciato in compagnia di un altro bambino della sua età, figlio di un maresciallo. Nel frattempo hanno avviato le ricerche dei genitori, complicate dal fatto che il bimbo non è stato in grado di dire il cognome né di indicare la via di casa.

Fortunatamente nel giro di poco tempo i carabinieri sono riusciti comunque a rintracciare i genitori, che si sono subito presentati in caserma. Dopo avere riabbracciato il figlio, hanno spiegato che aveva approfittato di un momento di distrazione per aprire la porta di casa di uno stabile nei pressi di piazza Vittorio per uscire in strada.