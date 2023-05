Tragedia a Roma: bambino di 3 anni muore annegato in piscina

Una tragedia che lascia senza parole. Una vita spezzata a soli 3 anni. È morto affogato in una piscina un bambino trovato cadavere all'interno di un centro sportivo. Inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La disgrazia domenica pomeriggio, in un impianto sportivo in zona Villa De Sanctis-Centocelle, a Roma sud.

La sciagura è avvenuta poco prima delle 20:00 di domenica 28 maggio in viale della Primavera 64. Il bambino, nato da genitori della Costa d'Avorio, stava partecipando con la famiglia a una festa organizzata, nell'ambito della comunità ivoriana, in una sala del centro sportivo del V municipio. Il bimbo si sarebbe allontanato dal locale che ospitava i festeggiamenti e, vagando da solo tra gli impianti sportivi, si è avvicinato a una piscina, che ha poi raggiunto oltrepassando una recinzione.

Tuffatosi in acqua il bimbo è affondato nella piscina senza riuscire a riemergere. Una tragedia ripresa dai filmati dell'impianto di videosorveglianza. Le immagini sono state visionate e acquisite dai carabinieri della stazione Roma Centocelle che indagano, unitamente ai militari del nucleo operativo della compagnia di Roma Casilina, sotto la direzione della procura della Repubblica di Roma.

Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori della Asl Roma 2. Sequestrata l'area della piscina la salma del piccolo è stata traslata al policlinico Tor Vergata a disposizione dell'autorità giudiziaria.