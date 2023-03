Bimbo di 3 anni precipita dal balcone del secondo piano, è in pericolo di vita

È grave in ospedale un bambino di 3 anni precipitato dal balcone dell'abitazione dei genitori. La richiesta d'intervento al 112 poco dopo le 6:00 di oggi - venerdì 24 marzo - da un appartamento all'Alessandrino. Soccorso dal personale del 118 il piccolo è stato trasportato d'urgenza in ospedale in pericolo di vita.

Sono stati i genitori del bimbo a richiedere l'intervento al 112. Nella strada del quartiere di Roma Sud sono quindi intervenuti i soccorritori.

Apparso da subito in condizioni gravi, il bambino è stato trasportato d'urgenza al policlinico universitario Agostino Gemelli dove lotta fra la vita e la morte. Sotto choc i genitori del piccolo - entrambi italiani. Ascoltati dagli agenti del V distretto Prenestino di polizia si ipotizza la caduta accidentale.