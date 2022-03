Bambino di due anni esce di casa di notte da solo: a ritrovarlo il vicino

È uscito di casa da solo, di notte, in pigiama e scalzo. Ha camminato per centinaia di metri al buio, per poi raggiungere casa di un signore. Qui è stato trovato e riportato da sui genitori. È la storia fortunatamente a lieto fine, andata in scena in provincia di Roma, in una cittadina dei Castelli romani.

Tutto è iniziato quando un signore, allarmato da una serie di segnalazioni ricevute alle due del mattino del 30 marzo sul suo smartphone di una intrusione nella sua proprietà, è tornato a casa. Sceso dall'auto, pensando di trovare dei ladri, l'uomo si è avvicinato di soppiatto sentendo una voce: davanti a lui, c'era un bambino di due anni, in pigiama e scalzo.

Spaventato, ha chiesto al bambino cosa facesse lì e se fosse solo. Il piccolo, di tutta risposta, ha raccontato che fosse lì per vedere il suo cane. L'uomo, ancora sotto choc, ha così chiamato il numero unico per le emergenze e sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile. I militari quando si sono avvicinati al bambino gli hanno chiesto spiegazioni della sua fuga.

"Sono Batman, io giro di notte", la risposta innocente del bambino di due anni. Dopo una "trattativa" con il piccolo, in buona condizione di salute, i carabinieri lo hanno riaccompagnato a casa, a circa 500 metri di distanza. I genitori, che vivono in una zona vicino ad un'area verde spaziosa, dormivano e non si erano accorti di nulla. Il bambino ha camminato scalzo di notte in strada e raggiunto la casa dell'uomo da solo.

I carabinieri, come da prassi in questi casi, faranno una informativa alla procura dei minori. La vicenda ha riportato alla memoria quanto successo a Firenze. Anche in quell'occasione un bambino di 21 mesi era "scappato" di casa, scomparendo di notte dal casolare in cui abita con i genitori. Il piccolo era finito in fondo a una scarpata. È stato ritrovato vivo dopo 36 ore di angoscia.