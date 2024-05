Bambino di 2 anni cade in un laghetto artificiale, è in fin di vita

È in fin di vita un bambino di un 1 anno e mezzo caduto in un laghetto artificiale a Marina di Tor San Lorenzo, in provincia di Roma. L'incidente intorno alle 19:30 di lunedì sera durante una cerimonia religiosa privata dove erano presenti una cinquantina di persone, tutte facenti parte della comunità rom di Ardea.

Secondo quanto si apprende il piccolo - nato nel dicembre 2022 - è sfuggito alla vista dei genitori ed è caduto nel laghetto artificiale che si trova in viale Marino, nel comune di Ardea. Ritrovato privo di sensi è stato sottoposto dal personale medico arrivato sul posto alle prime manovre di rianimazione. In condizioni gravi è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza.

Il bambino è stato poi trasportato d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma dove si trova in condizioni stabili in prognosi riservata e in pericolo di vita. Sul posto per accertare l'accaduto sono interventi i carabinieri della stazione di Marina Tor San Lorenzo e della compagnia di Ardea, che indagano sull'accaduto.