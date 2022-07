"Aiuto, mi sono perso", ragazzino smarrisce i genitori ai Fori Imperiali

"Help! I want my father, im lost", queste le frasi che un ragazzino di 12 anni in vacanza a Roma con i genitori ha ripetuto fino allo sfinimento a soldati e poliziotti dopo aver smarrito mamma e papà nell'area dei Fori Imperiali. Erano infatti le 21:00 di sabato scorso quando gli agenti si sono recati in via dei Fori Imperiali dove,

personale dell’esercito impegnato nell'operazione strade sicure, aveva segnalato la presenza di un bambino di 12anni che si era perso.

Raggiunti i militari, i poliziotti della sezione sicurezza dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura hanno da subito instaurato un dialogo con il bambino fortemente agitato, che ripeteva in inglese fino allo sfinimento “Aiuto, voglio il mio papà. Mi sono perso". Il 12enne è stato subito rifocillato con acqua e biscotti e fatto sedere a bordo della volante; una volta conosciuto il numero di telefono del papà, i poliziotti hanno iniziato le ricerche dei genitori tramite messaggistica telefonica.

Il papà del bambino si è portato con la mamma, le due sorelline e il fratellino, sul luogo del rintraccio, per riabbracciare tutti insieme il piccolo, ringraziando con entusiasmo tutti gli operatori intervenuti.